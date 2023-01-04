Все ще носить захисну маску: Джессіку Честейн заскочили фотографи

Акторка з ніг до голови була одягнена у відомі бренди.
Оскароносна акторка Джесіка Честейн потрапила під приціл папараці у престижному районі Нью-Йорка Сохо.
Знаменитість була одягнена в чорні лосини, які підкреслювали її стрункі ноги, а також туфлі на високих підборах. В обрізі ще була укорочена тепла куртка з оксамитовим оздобленням від бренду Moncler.
Вартість такої куртки, згідно з офіційним сайтом, 2120 доларів.
Також на спині у Джессіки був чорний рюкзак від бренду Burberry, волосся вона розпустила, а на обличчі у неї була захисна чорна маска.
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