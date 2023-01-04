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Все ще носить захисну маску: Джессіку Честейн заскочили фотографи

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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243
Час на прочитання
1 хв
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Все ще носить захисну маску: Джессіку Честейн заскочили фотографи

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Акторка з ніг до голови була одягнена у відомі бренди.

Оскароносна акторка Джесіка Честейн потрапила під приціл папараці у престижному районі Нью-Йорка Сохо.

Знаменитість була одягнена в чорні лосини, які підкреслювали її стрункі ноги, а також туфлі на високих підборах. В обрізі ще була укорочена тепла куртка з оксамитовим оздобленням від бренду Moncler.

Вартість такої куртки, згідно з офіційним сайтом, 2120 доларів.

Куртка, як у Джесікі Честейн / ©
Куртка, як у Джесікі Честейн

Також на спині у Джессіки був чорний рюкзак від бренду Burberry, волосся вона розпустила, а на обличчі у неї була захисна чорна маска.

Джессіка Честейн / © Getty Images
Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
243
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