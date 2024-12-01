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Все ще у чудовій формі: який зараз має вигляд французький актор П'єр Коссо з фільму "Бум 2"

Все ще у чудовій формі: який зараз має вигляд французький актор П'єр Коссо з фільму "Бум 2"

П'єр Коссо / Фото: Getty Images

Зовнішність актора змінилася, але його льодово-блакитні очі залишилися такими ж пронизливими і красивими.

Французькому актору та музикантові П'єру Коссо зараз 63 роки і він ще у чудовій формі – займається спортом, подорожує, активно виступає на сцені з концертами.

П'єр Коссо / © Getty Images
П'єр Коссо / Фото: Getty Images

Багато хто може пам'ятати П'єра з романтичного фільму "Бум 2", який був дуже популярним у 80-ті роки. У цій картині він знявся з не менш відомою французькою зіркою – акторкою Софі Марсо. Ця картина стала стартом для Коссо і незабаром його запросили зіграти ще в одному популярному проєкті — серіалі "Попелюшка 80". .

На початку 90-х кар'єра актора пішла на спад, хоча за ці роки він знявся у багатьох фільмах не лише у Франції, а й у США та Італії. Також П'єр протягом тривалого часу грав у театрі та знімався у серіалах і навіть брав участь у "Танцях із зірками".

П'єр Коссо / © Getty Images
П'єр Коссо / Фото: Getty Images

З Франції він у результаті виїхав — з коханою П'єр мешкає на одному з островів Французької Полінезії. Який зараз вигляд має зірка 80-х ви можете побачити на фото нижче.

П'єр Коссо/фото: instagram.com/pierrecosso / ©
П'єр Коссо/фото: instagram.com/pierrecosso
П'єр Коссо/фото: instagram.com/pierrecosso / ©
П'єр Коссо/фото: instagram.com/pierrecosso
П'єр Коссо/фото: instagram.com/pierrecosso / ©
П'єр Коссо/фото: instagram.com/pierrecosso
П'єр Коссо/фото: instagram.com/pierrecosso / ©
П'єр Коссо/фото: instagram.com/pierrecosso
П'єр Коссо/фото: instagram.com/pierrecosso / ©
П'єр Коссо/фото: instagram.com/pierrecosso

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