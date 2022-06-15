Все серйозно: російська економіка у реальній небезпеці – її зібрався піднімати Кіркоров

На Петербурзький економічний форум раніше приїжджали серйозні бізнесмени із різних країн світу. Цього року, так би мовити, "хедлайнерами" заходу стали представники "Талібану" та Філіп Кіркоров.

Те, що не зможуть зробити західні санкції, візьмуть на себе, схоже, "кращі люди" Росії.

Як відомо, Філіп Кіркоров завжди був затребуваний в Україні — він знімався в українських фільмах та шоу, приїжджав із концертами, підтримував дружні стосунки з багатьма представниками українського шоу-бізнесу. Тому після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну всі завмерли, чекаючи реакції російської зірки.

Проте Кіркоров, який довго відмовчувався, у підсумку виступив із підтримкою політики Путіна і буквально зажадав звільнити його друга Віктора Медведчука, за що заслужив схвалення прес-секретаря Путіна. Після цього висловлювання Кіркорова засудили багато його колишніх друзів, а Маша Єфросиніна, не соромилася у висловах та затаврувала співака ганьбою.

Але на Петербурзькому економічному форумі, куди приїхав Кіркоров, журналісти продовжували цікавитись думкою співака про широкомасштабне вторгнення, яке в Росії називають "спецоперацією". Кіркоров двічі пішов від відповіді і сказав:

"Це економічний форум. Я приїду на політичний форум, я відповідатиму на політичні питання. У мене сьогодні інша місія. Я — інвестор. Ми піднімемо економіку".

На цей момент усім, хто ще не встиг почати хвилюватися за російську економіку, мабуть, стало справді страшно.

Справа в тому, що таланти Кіркорова в галузі інвестування воістину безмежні. І титул "Інвестор року" можна було б вручати Бедросовичу буквально щороку.

Перша гучна інвестиція Кіркорова, тоді ще чоловіка Алли Пугачової, провалилася з тріском. Співак вклав п'ять мільйонів доларів, зароблених Пугачовою, у постановку мюзиклу "Чикаго", який "не пішов". З чуток, саме ця велика фінансова невдача і призвела до розриву екзотичної пари.

Подальші інвестиції співака були вдалими лише тоді, коли він вкладав гроші в кутюрний одяг, кажуть, йому вдалося зібрати непогану колекцію. Інші проекти були "один вдаліший за інший". У результаті чутки про банкрутство та судові позови супроводжують Кіркорова вже не перший рік.

У 2019 році Таганський районний суд Москви частково задовольнив позов ліквідованого латвійського банку ABLV до співака Філіпа Кіркорова і ТОВ "Філіп Кіркоров Продакшн2". Ще в 2016 році російський співак взяв іпотеку в банку Латвії під заставу нерухомості., погасити яку Кіркоров мав до 15 травня 2019. Також Кіркоров брав у банку позику у розмірі 779,8 тис. євро на організацію свого шоу "Я", але кредити так і не були погашені, а керівництво банку подало позов.

У квітні 2019 року позов до "Філіп Кіркоров Продакшн" подав аеропорт Оренбурга, борг і пеня співака за договором фрахтування літака складав 17638 рублів.

У цьому ж році в арбітражному суді Москви розглядалася справа за заявою від комбінату харчування "Кремлівський", якому Кіркоров рік не платив за обіди, якими годували його трупу, у результаті співак заборгував підприємству громадського харчування 82 тис. рублів.

Приблизно тоді ж Таганський суд Москви звернувся підприємець, чиї робітники робили ремонт у заміському особняку Пилипа. Власник будівельної фірми запевняє, що за оздоблювальні роботи співак не заплатив 7,6 млн. рублів.

На сьогоднішній момент перспективний інвестор Філіп Кіркоров заборгував банку "Церіх" понад 25 мільйонів рублів. Кредитна організація звернулася до Хамовницького суду Москви з позовом до музиканта. Кіркоров узяв кредит у 10 мільйонів рублів у лютому 2015 року на два роки під 26% річних. У серпні 2015 року співак узяв ще один кредит на суму 12 мільйонів 800 тисяч рублів на тих самих умовах.

Отже, якщо ембарго на нафту і недопуск Росії на світові фінансові ринки не вганяє російську економіку в труну остаточно, то завжди є надія, що біля труни її чекатиме Філіп Кіркоров з останнім, так би мовити, цвяхом.

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