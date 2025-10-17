Все ще ходять, тримаючись за руки: Вікторію і Девіда Бекхемів помітили в Нью-Йорку

Вікторія і Девід Бекхеми / © Getty Images

Британська суперпара — Вікторія Бекхем і Девід Бекхем — вирушили до США, де відвідали галавечір на честь виходу документального серіалу Netflix про Вікторію. На заході в Нью-Йорку зібралося багато відомих особистостей, серед яких були моделі, актори і дизайнери.

Для свого тріумфу Вікторія одягла сукню від свого іменного бренду ніжно-рожевого, практично білого, кольору, а також доповнила її аксесуарами винного кольору — мюлями з відкритим мисом, невеликою сумкою з довгим ремінцем, а також сонцезахисними окулярами. Волосся Вікторія зібрала. Девід вибрав сірий костюм у клітку, що має назву «принц Вельський», і носив його з білою сорочкою, краваткою і коричневими лоферами.

Вікторія Бекхем і Девід Бекхем / © Getty Images

Коли пару сфотографували, вони йшли вулицею, тримаючись за руки. Це було зворушливо і демонструвало їхні почуття, попри роки разом. Нагадаємо, що пара одружилася 4 липня 1999 року, і в шлюбі в них народилося четверо дітей — троє синів і донька.

Нещодавно майже вся родина прийшла підтримати Вікторію в день прем’єри її серіалу. Не вистачало тільки сина Брукліна, який зараз у не дуже хороших стосунках із батьками.

Круз Бекхем, Джекі Апостел, Ромео Бекхем, Гарпер Бекхем, Вікторія Бекхем і Девід Бекхем / © Associated Press