- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 126
- Час на прочитання
- 1 хв
Все ще ходять, тримаючись за руки: Вікторію і Девіда Бекхемів помітили в Нью-Йорку
Пара у шлюбі вже 26 років і їхні стосунки здаються ідеальними.
Британська суперпара — Вікторія Бекхем і Девід Бекхем — вирушили до США, де відвідали галавечір на честь виходу документального серіалу Netflix про Вікторію. На заході в Нью-Йорку зібралося багато відомих особистостей, серед яких були моделі, актори і дизайнери.
Для свого тріумфу Вікторія одягла сукню від свого іменного бренду ніжно-рожевого, практично білого, кольору, а також доповнила її аксесуарами винного кольору — мюлями з відкритим мисом, невеликою сумкою з довгим ремінцем, а також сонцезахисними окулярами. Волосся Вікторія зібрала. Девід вибрав сірий костюм у клітку, що має назву «принц Вельський», і носив його з білою сорочкою, краваткою і коричневими лоферами.
Коли пару сфотографували, вони йшли вулицею, тримаючись за руки. Це було зворушливо і демонструвало їхні почуття, попри роки разом. Нагадаємо, що пара одружилася 4 липня 1999 року, і в шлюбі в них народилося четверо дітей — троє синів і донька.
Нещодавно майже вся родина прийшла підтримати Вікторію в день прем’єри її серіалу. Не вистачало тільки сина Брукліна, який зараз у не дуже хороших стосунках із батьками.