Все ще любить бути яскравою: який вигляд має британська супермодель Твіггі, якій зараз 76 років

Твіггі, 1967 рік / © Associated Press

Леслі Лоусон, яку багато хто знає на прізвисько Твіггі — відома британська модель, яка була зіркою 60-х років та однією з найуспішніших манекенниць того часу. Вона знімалася для глянців і виходила на подіуми під час показів багатьох відомих брендів.

Окрім роботи моделлю, вона також змогла зробити успішну кар’єру як акторка кіно й театру і навіть була лауреаткою «Золотого глобуса» та номінанткою на «Тонні».

Нині ж Твіггі 76 років, і вона ще й досі з’являється на світських заходах. 2 жовтня британська легенда разом з чоловіком Лі Лоусоном відвідала церемонію відкриття Британсько-ірландського кінофестивалю в Дінарі, Франція.

Твіггі позувала перед фотографами в яскраво-малиновому костюмі, який поєднала з помаранчевою блузою.