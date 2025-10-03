ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
349
Час на прочитання
1 хв

Все ще любить бути яскравою: який вигляд має британська супермодель Твіггі, якій зараз 76 років

Британська зірка відвідала кінофестиваль.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Твіггі

Твіггі, 1967 рік / © Associated Press

Леслі Лоусон, яку багато хто знає на прізвисько Твіггі  — відома британська модель, яка була зіркою 60-х років та однією з найуспішніших манекенниць того часу. Вона знімалася для глянців і виходила на подіуми під час показів багатьох відомих брендів.

Твіггі, 1967 рік / © Associated Press

Твіггі, 1967 рік / © Associated Press

Окрім роботи моделлю, вона також змогла зробити успішну кар’єру як акторка кіно й театру і навіть була лауреаткою «Золотого глобуса» та номінанткою на «Тонні».

Твіггі, 1967 рік / © Associated Press

Твіггі, 1967 рік / © Associated Press

Твіггі, 1967 рік / © Associated Press

Твіггі, 1967 рік / © Associated Press

Нині ж Твіггі 76 років, і вона ще й досі з’являється на світських заходах. 2 жовтня британська легенда разом з чоловіком Лі Лоусоном відвідала церемонію відкриття Британсько-ірландського кінофестивалю в Дінарі, Франція.

Твіггі позувала перед фотографами в яскраво-малиновому костюмі, який поєднала з помаранчевою блузою.

Твіггі та її чоловік Лі Лоусон у Франції / © Getty Images

Твіггі та її чоловік Лі Лоусон у Франції / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
349
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie