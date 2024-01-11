"Все так тяжко": дружина екс"Холостяка" Михайлюка зізналася, як почувається на останніх місяцях вагітності

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун, яка вагітне вдруге, – показала в Instagram Stories своє фото.

На ньому модель зазнімкована у молочному худі і бежевих лосинах, які підкреслили її уже достатньо великий вагітний живіт.

Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

Крім того, Даша зізналася, як почувається на останніх місяцях вагітності.

"Все так тяжко, якщо чесно. Спина, дихання, ну всі ці "прєлєсті" вагітності. Але вже знаєш, що після народження дитини легше не буде", - написала вона на селфі.

Нагадаємо, раніше Даша Хлистун замилувала сімейними світлинами біля ялинки.

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