Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Все тіло в шипах: Наомі Кемпбелл повністю роздяглася для Alexander Wang

Дата публікації
Перегляди
760
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Все тіло в шипах: Наомі Кемпбелл повністю роздяглася для Alexander Wang

Наомі Кемпбелл знялася для Alexander Wang / Фото: Getty Images

Супермодель знялася у відвертій фотосесії.

53-річна британська модель Наомі Кемпбелл повністю роздяглася для нової промокампанії бренду Alexander Wang. Автором відвертої фотосесії став фешн-фотограф Джеймі Морган.

На знімках Наомі позує повністю оголеною та в одних лише джинсах. Тіло моделі вкрите шипами.

Кемпбелл із новою короткою стрижкою рекламує дві чорні сумки від Alexander Wang. У коментарях до фото Наомі подякувала всій творчій команді та відзначила "радикальний та трансформаційний підхід" дизайнера бренду.

(гортайте фото вправо)

Нагадаємо, у червні цього року Наомі Кемпбелл вдруге стала мамою. Наомі опублікувала миле фото, на якому вона тримає на руках новонародженого сина у білому костюмі від Dolce & Gabbana.

Читайте також:

Чому супермодель Наомі Кемпбелл не знайшла кохання всього життя

Чому супермодель Наомі Кемпбелл не знайшла кохання всього життя

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
760
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація