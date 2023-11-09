Все тіло в шипах: Наомі Кемпбелл повністю роздяглася для Alexander Wang

53-річна британська модель Наомі Кемпбелл повністю роздяглася для нової промокампанії бренду Alexander Wang. Автором відвертої фотосесії став фешн-фотограф Джеймі Морган.

На знімках Наомі позує повністю оголеною та в одних лише джинсах. Тіло моделі вкрите шипами.

Кемпбелл із новою короткою стрижкою рекламує дві чорні сумки від Alexander Wang. У коментарях до фото Наомі подякувала всій творчій команді та відзначила "радикальний та трансформаційний підхід" дизайнера бренду.

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Нагадаємо, у червні цього року Наомі Кемпбелл вдруге стала мамою. Наомі опублікувала миле фото, на якому вона тримає на руках новонародженого сина у білому костюмі від Dolce & Gabbana.

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