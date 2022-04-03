"Все як в тумані": Санта Дімопулос розповіла, як із дітьми втікала з рідного міста

Українська співачка Санта Дімопулос, як і багато жінок під час війни, змушена була їхати з України та рятувати дітей.

У своєму Instagram знаменитість розповіла свою історію. Санта народилася у Києві та все життя прожила у рідному місті. Зараз із дітьми вона перебуває в Італії.

"24 лютого моє щасливе та спокійне життя закінчилося… Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Ми прокинулися від вибухів о 4:30 ранку. Мій чоловік одразу сказав, що треба вивозити дітей. Я кричала, що нікуди не поїду, що такого не може бути, це якась помилка і все буде добре. Після сліз та суперечок, я почала чути і через 30 хвилин зібрала найнеобхідніше.. Ми їхали близько 3 діб без відпочинку. Зайшовши до будинку, ми зрозуміли, що забули свої речі… Все як у тумані. Я майже не спала, 24/7 була на зв'язку щоб допомогти. Весь час здавалося, що цього замало, що не можна втрачати жодної хвилини", - пише Санта згадуючи цю поїздку.

У своєму посту Дімопулос розповіла, що допомогла вивезти 25 сімей із гарячих точок, це майже 100 людей. Також передали амуніцію для ЗСУ, продовжує передавати й іншу допомогу – одяг, ліки та багато іншого.

"Дякую всім, хто допомагає! Люди, ви неймовірні. Українці об'єднані душею і зараз працюють як єдиний організм, рятуючи одне одного", — дякує Санта людям. Наразі українці, як ніколи згуртовані однією метою – перемогти!

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