Все заради зніманнь: 57-річна Сінді Кроуфорд пострибала на батуті

Топмодель 90-х здивувала своїх фоловерів у Instagram.

57-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – взяла участь у новій фотосесії, заради якої їй довелося навіть пострибати на батуті, встановленому на галявині на тлі моря. Відео модель поділилася у своєму мікроблогу.

"Вчора знімали вдома. Усі ці тренування на батуті стали в нагоді!" — написала зірка під відео.

Результат зніманнь Кроуфорд не показала, але опублікувала знімки фотосету з січневого номера Harper's BAZAAR Singapore. Модель приміряла косухи, шкіряний плащ та ботфорти, а також сукню цікавого крою від Alexander McQueen.

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Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд показала, як зустріла новий – 2024-й – рік. Вона була на новорічній вечірці разом із чоловіком Ренді Гербером.

Сінді Кроуфорд із чоловіком / Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

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