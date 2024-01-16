Все заради зніманнь: 57-річна Сінді Кроуфорд пострибала на батуті

Топмодель 90-х здивувала своїх фоловерів у Instagram.
57-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – взяла участь у новій фотосесії, заради якої їй довелося навіть пострибати на батуті, встановленому на галявині на тлі моря. Відео модель поділилася у своєму мікроблогу.
"Вчора знімали вдома. Усі ці тренування на батуті стали в нагоді!" — написала зірка під відео.
Результат зніманнь Кроуфорд не показала, але опублікувала знімки фотосету з січневого номера Harper's BAZAAR Singapore. Модель приміряла косухи, шкіряний плащ та ботфорти, а також сукню цікавого крою від Alexander McQueen.
(гортайте фото вправо)
Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд показала, як зустріла новий – 2024-й – рік. Вона була на новорічній вечірці разом із чоловіком Ренді Гербером.
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