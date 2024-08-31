Вшанувала пам'ять діви: Анджеліна Джолі одягла особливу прикрасу на Венеційський кінофестиваль

Анджеліна Джолі цього року стала однією із головних зірок Венеційського кінофестивалю. Акторка відвідала Італію, щоб презентувати фільм "Марія", який розповідає про життя знаменитої оперної співачки Марії Каллас.

На фотоколл, перед прем'єрою картини, Джолі вийшла в оксамитовій чорній сукні від Модного дому Saint Laurent, яку доповнила особливою прикрасою — брошкою від ювелірного бренду Cartier.

Цей виріб був прикрашений золотою пантерою, характерною для бренду, а також смарагдами та халцедоном.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Брошка була створена французьким ювелірним брендом 1972 року і того ж року куплена не ким іншим, як самою Марією Каллас. Тепер ця брошка є частиною колекції Cartier, вона була надана Анджеліні Джолі для її появи на фестивалі.

Брошка Анджеліни Джолі / Фото: Getty Images

За роки свого розкішного життя Каллас зібрала приголомшливу колекцію ювелірних виробів, яка включала бренди Cartier, Van Cleef & Arpels, Harry Winston. Вважається, що багато виробів вона отримала в подарунок від свого чоловіка Джованні Баттіста Менегіні, а також від Арістотеля Онассіса, з яким була у стосунках.

Дітей у Марії не було, тому де зараз її прикраси — одна з найбільших загадок ювелірного світу. Багато виробів було продано на аукціоні Sotheby's 2004 року, але особу продавця так і не було розкрито. Дехто вважає, що більшу частину її багатства успадкувала служниця.

Марія Каллас та Арістотель Онасіс / Фото: Getty Images

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