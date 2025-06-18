ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
2 хв

Вшанувала пам'ять матері-суперзірки: акторка серіалу "Закон і порядок" прийшла на інтерв'ю в особливому вбранні

Акторка завітала на інтерв'ю, оскільки зняла документальний фільм про свою матір «Моя мама Джейн».

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Марішка Гарґітей

Марішка Гарґітей / © Getty Images

61-річна Марішка Гарґітей — зірка багатосерійного серіалу «Закон і порядок» з’явилася в Нью-Йорку, але не на зніманнях нового епізоду свого шоу, а відвідала інтерв’ю на програмі «Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером». Її помітили папараці на вулиці.

Марішка була одягнена того дня в чорний костюм зі штанами та оверсайз жакетами. Вбрання було прикрашене сріблястими намистинами по всій довжині. Носила цей костюм акторка з чорним топом та туфлями на підборах.

Марішка Гарґітей / © Getty Images

Марішка Гарґітей / © Getty Images

Під час інтерв’ю ведучий зробила комплімент образу Марішки, на що вона відповіла, що її вбрання є даниною поваги її матері Джейн Менсфілд.

«Це невелика данина поваги», — відповіла Гарґітей, додавши, що її мама була в «точно в такій самій сукні на Каннському кінофестивалі».

Джейн Менсфілд, яка в 1950-х і на початку 1960-х років вважалася секс-символом, одягла чорну сукню середньої довжини, прикрашену схожими намистинами, на кінофестиваль 1958 року. На цьому чорно-білому фото вона сфотографована з чоловіком Міккі Гарґітеєм. Джейн Менсфілд доповнила тоді свою сукню чорною хутряною накидкою, сережками та прозорими прикрашеними камінням мюлями. Менсфілд також одягла білі рукавички і уклала світле волосся у своє фірмове начісування.

Джейн Менсфілд, 1958 рік / © Getty Images

Джейн Менсфілд, 1958 рік / © Getty Images

Менсфілд — американська акторка, модель Playboy та секс-символ 1950-х та початку 1960-х років. Вона була відома своїми численними рекламними фотографіями та відкритим особистим життям. Її кар’єра була недовгою, оскільки у віці 34 років вона трагічно загинула в автокатастрофі.

Дата публікації
Кількість переглядів
34
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie