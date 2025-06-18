Вшанувала пам'ять матері-суперзірки: акторка серіалу "Закон і порядок" прийшла на інтерв'ю в особливому вбранні

Марішка Гарґітей / © Getty Images

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61-річна Марішка Гарґітей — зірка багатосерійного серіалу «Закон і порядок» з’явилася в Нью-Йорку, але не на зніманнях нового епізоду свого шоу, а відвідала інтерв’ю на програмі «Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером». Її помітили папараці на вулиці.

Марішка була одягнена того дня в чорний костюм зі штанами та оверсайз жакетами. Вбрання було прикрашене сріблястими намистинами по всій довжині. Носила цей костюм акторка з чорним топом та туфлями на підборах.

Марішка Гарґітей / © Getty Images

Під час інтерв’ю ведучий зробила комплімент образу Марішки, на що вона відповіла, що її вбрання є даниною поваги її матері Джейн Менсфілд.

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«Це невелика данина поваги», — відповіла Гарґітей, додавши, що її мама була в «точно в такій самій сукні на Каннському кінофестивалі».

Джейн Менсфілд, яка в 1950-х і на початку 1960-х років вважалася секс-символом, одягла чорну сукню середньої довжини, прикрашену схожими намистинами, на кінофестиваль 1958 року. На цьому чорно-білому фото вона сфотографована з чоловіком Міккі Гарґітеєм. Джейн Менсфілд доповнила тоді свою сукню чорною хутряною накидкою, сережками та прозорими прикрашеними камінням мюлями. Менсфілд також одягла білі рукавички і уклала світле волосся у своє фірмове начісування.

Джейн Менсфілд, 1958 рік / © Getty Images

Менсфілд — американська акторка, модель Playboy та секс-символ 1950-х та початку 1960-х років. Вона була відома своїми численними рекламними фотографіями та відкритим особистим життям. Її кар’єра була недовгою, оскільки у віці 34 років вона трагічно загинула в автокатастрофі.