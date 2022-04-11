Вшанували жертв війни в Україні: Катерина Бужинська виступила на мітингу у Софії

Вшанували жертв війни в Україні: Катерина Бужинська виступила на мітингу у Софії

Співачка виступила у Болгарії з концертом, на якому вшанували загиблих від рук російських окупантів українців.

У столиці Болгарії відбувся мітинг на підтримку України. Світлини із заходу на своїй сторінці в Instagram опублікувала Катерина Бужинська.

Сотні людей розгорнули український прапор біля головного храму Болгарії - собору Святого Олександра Невського.

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Артистка повідомила, що майдан перед російським посольством у Софії перейменували на Майдан Героїв України.

Бужинська, загорнувшись в синьо-жовтий прапор, виступила у Софії з концертом, присвяченим пам'яті українців, яких вбили російські окупанти у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці та інших містах.

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"В пам'ять невинно загиблих українців від рук російських загарбників… Запали свічку на підвіконні, вшануй пам'ять невинно загиблих в Бучі, Бородянці, Гостомелі, Ірпені, Охтирці, Чернігові, Маріуполі, Волновасі, Сумах…", - написала співачка.

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