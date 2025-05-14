Всі погляди на її пишне декольте: Гайді Клум у перламутровій сукні сяяла на Каннському кінофестивалі

Гайді Клум і Том Кауліц / © Associated Press

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Гайді Клум з'явилася на червоній доріжці у другий день Каннського кінофестивалю. Вона разом із чоловіком Томом Кауліцом прийшла на прем'єру шпигунського бойовика «Місія неможлива: Фінальна розплата».

Гайді Клум і Том Кауліц / © Associated Press

Перед фотографами супермодель сяяла у розкішному образі. На ній була перламутрова приталена сукня з паєтками і зі шлейфом від бренду Elie Saab.

Гайді Клум і Том Кауліц / © Associated Press

Вбрання мало прозорі вертикальні смуги по всій довжині, крізь які була помітна нюдова підкладка.

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Гайді Клум / © Associated Press

Крім того, сукня мала оголену лінію плечей і відверте пишне декольте, до якого були прикуті всі погляди присутніх.

Гайді Клум і Том Кауліц / © Associated Press

Своє біляве волосся Клум уклала у голлівудські локони, зробила макіяж із блискучими тінями та пишними віями і довгий нюдовий манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки, а от зону декольте модель залишила без прикрас, щоб не відволікати уваги від свого бюсту. Каблучки на руках завершили ефектний лук Гайді.

Гайді Клум / © Associated Press

Кауліц був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку, які доповнив чорними лакованими туфлями. На руках у нього були браслети – золоті і з камінням, а також перстні.

Нагадаємо, Гайді Клум на відкриття Каннського кінофестивалю одягла приголомшливу ніжно-рожеву сукню з квітів з розрізом і довгим шлейфом від Elie Saab.

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Гайді Клум / © Associated Press