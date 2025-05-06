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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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150
Час на прочитання
1 хв

Вся сім’я зібралася: Сінді Кроуфорд з дітьми-моделями та чоловіком знялися в рекламі

Зіркова родина з’явилася у промокампанії бренду одягу для відпочинку та спорту.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Сінді Кроуфорд із сім'єю

Сінді Кроуфорд із сім'єю / © Instagram Сінді Кроуфорд

59-річна американська зірка і одна з супермоделей 90-х Сінді Кроуфорд разом із чоловіком Ренді Гербером та їхніми двома дітьми — 25-річним Преслі і 23-річною Каєю, які пішли стопами мами і теж стали моделями, знялися в рекламній кампанії бренду Vuori.

Сінді Кроуфорд із сім’єю / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд із сім’єю / © Instagram Сінді Кроуфорд

Вони позували у зручному одязі для відпочинку.

Сінді Кроуфорд із сином / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд із сином / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді на фото ніжно притискалася до свого сина.

Сінді Кроуфорд із сином / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд із сином / © Instagram Сінді Кроуфорд

Син Сінді Кроуфорд — Преслі Гербер / © Instagram Сінді Кроуфорд

Син Сінді Кроуфорд — Преслі Гербер / © Instagram Сінді Кроуфорд

А Кая навіть встигла залізти на пальму і позувала вниз головою.

Кая Гербер / © Instagram Сінді Кроуфорд

Кая Гербер / © Instagram Сінді Кроуфорд

Кая Гербер / © Instagram Сінді Кроуфорд

Кая Гербер / © Instagram Сінді Кроуфорд

Зазначимо, Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер вважаються однією з найміцніших пар серед знаменитостей. Вони познайомилися на початку 90-х, тоді модель ще була одружена з Річардом Гіром, а бізнесмен зустрічався з іншою жінкою. Тривалий час вони були просто друзями, а після розлучення Кроуфорд 1995 року їхні стосунки переросли в романтичні. 1998-го Сінді та Ренді одружилися.

Сінді Кроуфорд із сім’єю / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд із сім’єю / © Instagram Сінді Кроуфорд

Раніше, нагадаємо, Сінді Кроуфорд показувала свою 79-річну маму — вони дуже схожі.

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

© Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

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