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- Шоу-бізнес
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Вся сім’я зібралася: Сінді Кроуфорд з дітьми-моделями та чоловіком знялися в рекламі
Зіркова родина з’явилася у промокампанії бренду одягу для відпочинку та спорту.
59-річна американська зірка і одна з супермоделей 90-х Сінді Кроуфорд разом із чоловіком Ренді Гербером та їхніми двома дітьми — 25-річним Преслі і 23-річною Каєю, які пішли стопами мами і теж стали моделями, знялися в рекламній кампанії бренду Vuori.
Вони позували у зручному одязі для відпочинку.
Сінді на фото ніжно притискалася до свого сина.
А Кая навіть встигла залізти на пальму і позувала вниз головою.
Зазначимо, Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер вважаються однією з найміцніших пар серед знаменитостей. Вони познайомилися на початку 90-х, тоді модель ще була одружена з Річардом Гіром, а бізнесмен зустрічався з іншою жінкою. Тривалий час вони були просто друзями, а після розлучення Кроуфорд 1995 року їхні стосунки переросли в романтичні. 1998-го Сінді та Ренді одружилися.
Раніше, нагадаємо, Сінді Кроуфорд показувала свою 79-річну маму — вони дуже схожі.