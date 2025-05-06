Вся сім’я зібралася: Сінді Кроуфорд з дітьми-моделями та чоловіком знялися в рекламі

Сінді Кроуфорд із сім'єю / © Instagram Сінді Кроуфорд

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59-річна американська зірка і одна з супермоделей 90-х Сінді Кроуфорд разом із чоловіком Ренді Гербером та їхніми двома дітьми — 25-річним Преслі і 23-річною Каєю, які пішли стопами мами і теж стали моделями, знялися в рекламній кампанії бренду Vuori.

Сінді Кроуфорд із сім’єю / © Instagram Сінді Кроуфорд

Вони позували у зручному одязі для відпочинку.

Сінді Кроуфорд із сином / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді на фото ніжно притискалася до свого сина.

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Сінді Кроуфорд із сином / © Instagram Сінді Кроуфорд

Син Сінді Кроуфорд — Преслі Гербер / © Instagram Сінді Кроуфорд

А Кая навіть встигла залізти на пальму і позувала вниз головою.

Кая Гербер / © Instagram Сінді Кроуфорд

Кая Гербер / © Instagram Сінді Кроуфорд

Зазначимо, Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер вважаються однією з найміцніших пар серед знаменитостей. Вони познайомилися на початку 90-х, тоді модель ще була одружена з Річардом Гіром, а бізнесмен зустрічався з іншою жінкою. Тривалий час вони були просто друзями, а після розлучення Кроуфорд 1995 року їхні стосунки переросли в романтичні. 1998-го Сінді та Ренді одружилися.

Сінді Кроуфорд із сім’єю / © Instagram Сінді Кроуфорд

Раніше, нагадаємо, Сінді Кроуфорд показувала свою 79-річну маму — вони дуже схожі.

Сінді Кроуфорд / © Getty Images Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press © Associated Press Сінді Кроуфорд / © Getty Images Сінді Кроуфорд / © Getty Images Сінді Кроуфорд / © Associated Press Сінді Кроуфорд / © Getty Images Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд Сінді Кроуфорд / © Associated Press Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press Сінді Кроуфорд / © Associated Press