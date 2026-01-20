ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
102
1 хв

Вся у анімалістичному принті: Ріанна у шубі та хутряній накидці потрапила під приціл папараці

Співачка та засновниця бьюті-імперії знову з’явилася на вулиці у Нью-Йорку, куди прилетіла днями зі своїм коханим A$AP Rocky.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ріанна

Ріанна / © Getty Images

Хоч Ріанна сама і не тішить шанувальників новою музикою, а повністю віддалася материнству, вирішила підтримати свого партнера у просуванні його нового альбому Don’t be Dumb.

Кілька разів пара фотографували разом, зокрема, коли вони йшли до ресторану вечеряти, однак також зірку заскочили і наодинці. Ріанна випромінювала впевненість, а її лук у «хижому» стилі повністю відповідав її характеру та смаку. Річ у тім, що одягнена вона дула у коричневу шубу з візерунком, яку доповнила пухнастим дуже довгим шарфом.

Ріанна / © Getty Images

Ріанна / © Getty Images

Також у цьому образі були туфлі зірки з таким же анімалістичним принтом, як і на шубі, та окуляри. Волосся Ріанна зібрала у високу зачіску, додала до образу масивні прикраси, а ось її макіяж був із використанням помади насиченого червоного кольору.

102
