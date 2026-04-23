Вся у червоному: Емілі Блант у вбранні від Balenciaga позувала біля величезних туфель

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант на лондонській прем’єрі фільму «Диявол носить Прада 2» продемонструвала гарний образ lady in red.

Акторка постала перед фотокамерами у кастомному вбранні від Balenciaga, яке складалося із вузьких штанів і скульптурного топа без бретельок, який перейшов у довгий драматичний шлейф.

Лук вона доповнила червоними туфлями з глибоким V-подібним вирізом Balenciaga Duchesse, а також розкішним комплектом прикрас від Mikimoto — кольє з великими перлами й діамантами та схожими каблучками.

Зірка зробила об’ємну зачіску з боковим проділом і локонами, макіяж із бежевою помадою і ніжний манікюр із декором у вигляді квітів.

Позувала Блант біля величезних культових червоних туфель з підборами у вигляді посоха диявола.

В український прокат фільм «Диявол носить Прада 2» виходить 30 квітня.