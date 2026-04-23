- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 43
- Час на прочитання
- 1 хв
Вся у червоному: Емілі Блант у вбранні від Balenciaga позувала біля величезних туфель
Червоний був головним кольором образів зіркових красунь під час промотуру фільму «Диявол носить Прада 2». Цього разу прийшла черга Емілі одягнути червоний ансамбль.
Емілі Блант на лондонській прем’єрі фільму «Диявол носить Прада 2» продемонструвала гарний образ lady in red.
Акторка постала перед фотокамерами у кастомному вбранні від Balenciaga, яке складалося із вузьких штанів і скульптурного топа без бретельок, який перейшов у довгий драматичний шлейф.
Лук вона доповнила червоними туфлями з глибоким V-подібним вирізом Balenciaga Duchesse, а також розкішним комплектом прикрас від Mikimoto — кольє з великими перлами й діамантами та схожими каблучками.
Зірка зробила об’ємну зачіску з боковим проділом і локонами, макіяж із бежевою помадою і ніжний манікюр із декором у вигляді квітів.
Позувала Блант біля величезних культових червоних туфель з підборами у вигляді посоха диявола.
В український прокат фільм «Диявол носить Прада 2» виходить 30 квітня.