Дата публікації
-
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
- 77
Час на прочитання
1 хв
Вся у червоному: Гайді Клум у шубі і сукні з глибоким декольте та високим розрізом з'явилася на заході
52-річна супермодель у червоному ансамблі вийшла на червону доріжку.
Гайді Клум була однією з найяскравіших зіркових гостей на передцеремонії «Греммі», яка відбулася у готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз.
Перед фотографами супермодель з’явилася в ефектному образі lady in red. На ній була вкорочена шубка, яку вона спустила з плечей, і сукня максі з двома смужками, що прикривали її груди, галтером, глибоким вирізом і високим розрізом.
Аутфіт Клум доповнила сатиновими червоними босоніжками зі стразами. Гайді зробила укладання з локонами, макіяж із пишними віями і ніжним блиском на губах, а також нюдові манікюр і педикюр.
Нагадаємо, Гайді Клум на презентацію документального фільму про Періс Гілтон прийшла у чорному прозорому вбранні.