Вся у червоному: Гайді Клум у шубі і сукні з глибоким декольте та високим розрізом з'явилася на заході

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум була однією з найяскравіших зіркових гостей на передцеремонії «Греммі», яка відбулася у готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз.

Гайді Клум / © Associated Press

Перед фотографами супермодель з’явилася в ефектному образі lady in red. На ній була вкорочена шубка, яку вона спустила з плечей, і сукня максі з двома смужками, що прикривали її груди, галтером, глибоким вирізом і високим розрізом.

Гайді Клум / © Associated Press

Аутфіт Клум доповнила сатиновими червоними босоніжками зі стразами. Гайді зробила укладання з локонами, макіяж із пишними віями і ніжним блиском на губах, а також нюдові манікюр і педикюр.

Гайді Клум / © Associated Press

Нагадаємо, Гайді Клум на презентацію документального фільму про Періс Гілтон прийшла у чорному прозорому вбранні.