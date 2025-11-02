- Дата публікації
-
Категорія
Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 1 хв
Вся у ніжно-блакитному: Ель Феннінг у мереживній сукні і шубі зі шлейфом привернула увагу на івенті
27-річна акторка у монохромному образі від Gucci з’явилася на світському заході.
Ель Феннінг була у списку зіркових красунь на галавечорі LACMA Art + Film у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі.
Білявка з’явилася на івенті у ніжно-блакитному образі від бренду Gucci. На ній була закрита мереживна сукня максі фасону «русалка», яка чудово обтискала її струнку фігуру. Лук Ель доповнила шубою зі штучного хутра зі шлейфом.
Фенніг зібрала волосся у низький хвіст, а випущені спереду пасма у гарні локони. У неї був макіяж із помадою ніжно-ягідного відтінку, а шию вона прикрасила діамантовим намистом-кольє з торочкою.
Нагадаємо, Ель Феннінг на прем’єрі фільму «Хижак: Дикі землі» у Лондоні продемонструвала цікавий лук від бренду Coach.