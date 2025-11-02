ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
29
1 хв

Вся у ніжно-блакитному: Ель Феннінг у мереживній сукні і шубі зі шлейфом привернула увагу на івенті

27-річна акторка у монохромному образі від Gucci з’явилася на світському заході.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ель Феннінг

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг була у списку зіркових красунь на галавечорі LACMA Art + Film у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Білявка з’явилася на івенті у ніжно-блакитному образі від бренду Gucci. На ній була закрита мереживна сукня максі фасону «русалка», яка чудово обтискала її струнку фігуру. Лук Ель доповнила шубою зі штучного хутра зі шлейфом.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Фенніг зібрала волосся у низький хвіст, а випущені спереду пасма у гарні локони. У неї був макіяж із помадою ніжно-ягідного відтінку, а шию вона прикрасила діамантовим намистом-кольє з торочкою.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Нагадаємо, Ель Феннінг на прем’єрі фільму «Хижак: Дикі землі» у Лондоні продемонструвала цікавий лук від бренду Coach.

