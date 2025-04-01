Вся у шкірі: Гайді Клум у сукні з драпуванням і чоботах-гармошкою з’явилася у Нью-Йорку

Гайді Клум / © Getty Images

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Гайді Клум потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Знаменитість мала стильний вигляд.

Модель була одягнена у чорну шкіряну сукню міді без рукавів, з драпуванням і високим коміром. Вбрання вона доповнила чорними шкіряними чоботами-гармошкою і чорною шкіряною місткою сумкою, яка висіла у неї на плечі.

Гайді Клум / © Getty Images

У Клум була гарна зачіска з локонами, макіяж із ніжно-рожевою помадою, великі чорні сонцезахисні окуляри, елегантні золоті сережки у вухах і золоті каблучки на руках.

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Нагадаємо, раніше Гайді Клум вийшла у світ у сміливому луку. На ній був чорний жакет із відвертим декольте і прозора спідниця максі з високим розрізом.

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