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- Шоу-бізнес
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Вся у шкірі: Гайді Клум у сукні з драпуванням і чоботах-гармошкою з’явилася у Нью-Йорку
51-річна супермодель в образі total black потрапила під приціл фотографів.
Гайді Клум потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Знаменитість мала стильний вигляд.
Модель була одягнена у чорну шкіряну сукню міді без рукавів, з драпуванням і високим коміром. Вбрання вона доповнила чорними шкіряними чоботами-гармошкою і чорною шкіряною місткою сумкою, яка висіла у неї на плечі.
У Клум була гарна зачіска з локонами, макіяж із ніжно-рожевою помадою, великі чорні сонцезахисні окуляри, елегантні золоті сережки у вухах і золоті каблучки на руках.
Нагадаємо, раніше Гайді Клум вийшла у світ у сміливому луку. На ній був чорний жакет із відвертим декольте і прозора спідниця максі з високим розрізом.