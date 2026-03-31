Вся у шкірі: Майлі Сайрус отримала нагороду на музичній премії
33-річна співачка у шкіряному вбранні з’явилася на церемонії в Лос-Анджелесі.
Майлі Сайрус відвідала у Лос-Анджелесі церемонію вручення музичної премії iHeartRadio Music Awards 2026. Вона отримала нагороду «Новатор», яку вручають артисткам, що вплинули на музику та світову культуру протягом своєї кар’єри.
Майлі з’явилася на івенті у стильному шкіряному луку. На ній був чорний подовжений жакет і прямі чорні штани. Вбрання вона скомбінувала з чорними гостроносими туфлями на шпильках.
Сайрус зробила хвилясте укладання, макіяж із бежевою помадою і нюдовий манікюр. Вуха зірка прикрасила срібними сережками, руки — каблучками з камінням, а на щиколотці був делікатний срібний браслет-ланцюжок.
