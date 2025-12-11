ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
68
1 хв

Вся в червоному: Ешлі Робертс у бомбері оверсайз і на шпильках зібралася на різдвяну вечірку

44-річна радіоведуча та ексучасниця The Pussycat Dolls любить монохромні луки, у яких часто виходить у світ.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ешлі Робертс

Ешлі Робертс / © Getty Images

Папараці заскочили Ешлі Робертс у Лондоні, коли вона вийшла зі своєї роботи -Global Studios. Радіоведуча йшла до автобусу різдвяної вечірки Heart Breakfast.

Для такої події вона обрала яскравий образ lady in red. На ній був бомбер оверсайз, пряма спідниця міді і лаковані гостроносі туфлі на шпильках. У руці Ешлі тримала невелику червону плетену сумочку.

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

У Робертс була зачіска з випущеними спереду пасмами, макіяж із нюдовою помадою і французький манікюр. На обличчя вона одягла чорні сонцезахисні окуляри і завершила аутфіт лаконічними прикрасами.

Нагадаємо, нещодавно Ешлі Робертс оконфузилась — вона прийшла на прем’єру фільму у потертих туфлях.

68
