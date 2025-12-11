- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 68
- Час на прочитання
- 1 хв
Вся в червоному: Ешлі Робертс у бомбері оверсайз і на шпильках зібралася на різдвяну вечірку
44-річна радіоведуча та ексучасниця The Pussycat Dolls любить монохромні луки, у яких часто виходить у світ.
Папараці заскочили Ешлі Робертс у Лондоні, коли вона вийшла зі своєї роботи -Global Studios. Радіоведуча йшла до автобусу різдвяної вечірки Heart Breakfast.
Для такої події вона обрала яскравий образ lady in red. На ній був бомбер оверсайз, пряма спідниця міді і лаковані гостроносі туфлі на шпильках. У руці Ешлі тримала невелику червону плетену сумочку.
У Робертс була зачіска з випущеними спереду пасмами, макіяж із нюдовою помадою і французький манікюр. На обличчя вона одягла чорні сонцезахисні окуляри і завершила аутфіт лаконічними прикрасами.
Нагадаємо, нещодавно Ешлі Робертс оконфузилась — вона прийшла на прем’єру фільму у потертих туфлях.