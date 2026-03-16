Вся в пір'ї і з новою зачіскою: Ніколь Кідман сяяла на "Оскарі" у вишуканих образах
58-річна Ніколь Кідман відвідала минулої ночі 98-му церемонію «Оскар».
На червоній доріжці перед фотокамерами Кідман сяяла в ніжній і дуже вишуканій сукні від Chanel зі сріблястим ліфом, що переливається, розшитим паєтками і баскою з пір'ям, також пір'ям був розшитий і поділ її вбрання.
Волосся акторка розпустила, зробивши легке недбале укладання, у неї був світлий манікюр і кілька каблучок з камінням на пальцях, а на зап'ясті був тонкий золотий годинник. Кідман продемонструвала рельєфні руки, нагадуючи нам королеву Іспанії Летицію, яка також приділяє увагу цій зоні.
Після церемонії Ніколь Кідман з'явилася на вечірці Vanity Fair Oscar Party. Там вона сяяла в золоті максісукні і чорних босоніжках на підборах, її волосся все так само було розпущене красивими і недбалими локонами і мала вона досить скромний, але витончений вигляд.
