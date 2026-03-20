Вся в роботі: Камерон Діас повернулась до знімань і потрапила під приціл папараці

Акторка демонструвала на вулиці у Нью-Йорку різні образи, але пов’язано це було з фільмом, над яким вона зараз працює.

Юлія Каранковська
53-річну акторку Камерон Діас сфотографували на зніманнях у Нью-Йорку. Вона працює зараз над новим фільмом, який згідно з виданням Deadline буде знятий у жанрі романтичної комедії.

Це буде картина, яка розповідатиме про британця-трудоголіка, який працює в елітному готелі Нью-Йорка і потребує дружину «для вигляду». Він укладає угоду зі стендаперкою, яка відчайдушно потребує медичного страхування. Їхній фіктивний шлюб починається як суто ділова домовленість, але зрештою переростає в несподіваний роман. Роль того самого трудоголіка у фільмі виконає Стівен Мерчант, відомий раніше як один з творців серіалу «Офіс».

На робочому майданчику акторка продемонструвала одразу кілька різних образів, а знімання відбувались у різних локаціях міста, зокрема у Вест-Віллидж, парку та Брукліні і щоразу вона була одягнена у нові образи.

Ця роль — одна з небагатьох Камерон за останній час, оскільки тільки нещодавно вона повернулась до акторської діяльності після десятирічної перерви. Спершу акторка зіграла у фільмі «Знову в дії», який вийшов на Netflix у січні 2025 року, а також зовсім скоро очікується прем’єра фільму «Результат», де також з’явиться Кіану Рівз. Тому картина, над якою зірка зараз працює, буде вже її третьою від моменту повернення у кіно.

