Вся в ромашках: акторка Люсі Лью сяяла на червоній доріжці у романтичному вбранні

Люсі Лью / © Getty Images

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Акторка сяяла на червоній доріжці театру SVA перед прем'єрним показом фільму «Роузмід», який презентували у межах кінофестивалю Tribeca 2025.

Вона одягла ніжну та романтичну сукню від бренду Monique Lhuillier, заснованого філіппінською дизайнеркою Монік Люльє. Це була довга чорна сукня з пишною спідницею, яку прикрашали маленькі ромашки. Сукню Люсі доповнила кейп-накидкою, яка теж була декорована такими ж ромашками. У руці зірка тримала невеликий клатч, а взута була у чорні босоніжки.

Люсі Лью / © Getty Images

Також у межах кінофестивалю публіці презентували новий візуальний альбом Майлі Сайрус Something Beautiful і зірка прийшла на цей захід у розкішній сукні з кристалами від відомого бренду Schiaparelli.

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Люсі Лью / © Associated Press Люсі Лью / © Associated Press Люсі Лью / © Associated Press Люсі Лью / © Associated Press Люсі Лью / © Associated Press