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Вся в ромашках: акторка Люсі Лью сяяла на червоній доріжці у романтичному вбранні
56-річна Люсі Лью — зірка культового фільму «Ангели Чарлі» — відвідала новий захід у Нью-Йорку.
Акторка сяяла на червоній доріжці театру SVA перед прем'єрним показом фільму «Роузмід», який презентували у межах кінофестивалю Tribeca 2025.
Вона одягла ніжну та романтичну сукню від бренду Monique Lhuillier, заснованого філіппінською дизайнеркою Монік Люльє. Це була довга чорна сукня з пишною спідницею, яку прикрашали маленькі ромашки. Сукню Люсі доповнила кейп-накидкою, яка теж була декорована такими ж ромашками. У руці зірка тримала невеликий клатч, а взута була у чорні босоніжки.
Також у межах кінофестивалю публіці презентували новий візуальний альбом Майлі Сайрус Something Beautiful і зірка прийшла на цей захід у розкішній сукні з кристалами від відомого бренду Schiaparelli.