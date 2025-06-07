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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
1 хв

Вся в ромашках: акторка Люсі Лью сяяла на червоній доріжці у романтичному вбранні

56-річна Люсі Лью — зірка культового фільму «Ангели Чарлі» — відвідала новий захід у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Люсі Лью

Люсі Лью / © Getty Images

Акторка сяяла на червоній доріжці театру SVA перед прем'єрним показом фільму «Роузмід», який презентували у межах кінофестивалю Tribeca 2025.

Вона одягла ніжну та романтичну сукню від бренду Monique Lhuillier, заснованого філіппінською дизайнеркою Монік Люльє. Це була довга чорна сукня з пишною спідницею, яку прикрашали маленькі ромашки. Сукню Люсі доповнила кейп-накидкою, яка теж була декорована такими ж ромашками. У руці зірка тримала невеликий клатч, а взута була у чорні босоніжки.

Люсі Лью / © Getty Images

Люсі Лью / © Getty Images

Також у межах кінофестивалю публіці презентували новий візуальний альбом Майлі Сайрус Something Beautiful і зірка прийшла на цей захід у розкішній сукні з кристалами від відомого бренду Schiaparelli.

Люсі Лью / © Associated Press

Люсі Лью / © Associated Press

Люсі Лью / © Associated Press

Люсі Лью / © Associated Press

Люсі Лью / © Associated Press

Люсі Лью / © Associated Press

Люсі Лью / © Associated Press

Люсі Лью / © Associated Press

Люсі Лью / © Associated Press

Люсі Лью / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
215
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