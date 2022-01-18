Вся на спорті: доньку Гайді Клум сфотографували у Лос-Анджелесі

Вся на спорті: доньку Гайді Клум сфотографували у Лос-Анджелесі

До 17-річної доньки Гайді Клум зараз прикуто багато уваги.

Модель тільки-но починає свій шлях у світі моди і вже мала можливість себе показати і торік брала участь у модному показі Dolce & Gabbana Alta Moda. Тому папараці охоче фотографують Лені, коли їм випадає така нагода.

Днями дівчину якраз заскочили під час прогулянки Лос-Анджелесом. Впізнати Лені, до речі, було непросто, оскільки модель була в захисній масці на обличчі, одягнена в сіру спортивну кофту на замку та широкі білі спортивні штани.

Лені Клум / Getty Images

Взута Лєні Клум була в білі кеди на платформі, а на шиї у неї висіло кілька золотих ланцюжків.

Її мати Гайді Клум вчора також потрапила під приціл вуличних фотографів. Вона була в яскраво-малиновому штанному костюмі, коли прямувала на знімання шоу Making the Cut, де є ведучою.

Гайді Клум / Getty Images

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