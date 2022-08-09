Вся річ у "голих" знімках: чоловік Брітні Спірс — Сем Асгарі — став на захист співачки від її колишнього Кевіна Федерлайна

Нещодавно колишній чоловік Брітні Спірс – Кевін Федерлайн – дав відверте інтерв'ю про життя співачки, в якому торкнувся теми їхніх спільних дітей та її відвертих фотографій в Instagram.

Брітні Спірс відреагувала на інтерв'ю колишнього чоловіка та публічно у своєму блогу написала, що думає з приводу цього інтерв'ю.

Також висловився її чоловік Сем Асгарі, за якого Брітні вийшла заміж у червні 2022 року. Кевін Федерлайн заявив, що їхні зі Спірс сини страждають через те, що їхня мати постійно оголюється перед камерою і публікує ці знімки у своєму блогу.

Чоловік Брітні Спірс Сем Асгарі не став мовчати, він заявив, що її діти не повинні соромитися пікантних фотографій матері, адже Брітні, нарешті, здобула свободу після того, як все її життя керувалося і регулювалося її батьком, Джеймі Спірсом, після того, як вона була поміщена під опіку ще 2008 року після її публічного зриву, пише Mirror.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: Associated Press

В Instagram Stories Сем Асгарі написав: "Навіть якби її діти соромилися вибору своєї матері, вони не були б першими підлітками, збентеженими своїми батьками. Більшість дітей бентежать своїх батьків. Проста присутність батьків може принизити підлітка. Це настільки поширене, що ця сюжетна лінія знову і знову використовувалася на телебаченні та у фільмах протягом десятиліть. Зрештою вони усвідомлюють, що вибір їх матері нешкідливий і є висловленням новонабутої свободи. Немає нічого, що могло б бентежити нас, є багато речей, якими можна пишатися", - написав Сем у сторіз.

Брітні Спірс та Сем Асгарі з синами співачки / Фото: Getty Images

Брітні Спірс та колишній танцюрист Кевін Федерлайн були одружені від 2004 по 2007 рік. Кевін заявив в інтерв'ю, що їхні сини не захотіли йти на весілля Брітні з Асгарі, бо соромляться матері. Кевін також заявив, що намагався пояснити своїм синам численні оголені фотографії, якими Брітні ділиться зі своїми 41,9 мільйонами підписників, як "ще один спосіб, яким вона намагається виразити себе", але визнав, що Шону та Джейдену важко це зрозуміти.

Брітні Спірс та Кевін Федерлайн / Фото: Getty Images

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