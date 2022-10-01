Вся родина у зборі: Бекхеми та Бруклін із дружиною Ніколою прийшли привітати Вікторію з дебютом у Парижі

Вікторія Бекхем дебютувала на Паризькому тижні моди. У залі цього важливого для неї вечора її підтримувала вся родина, навіть син Бруклін з його дружиною Ніколою Пельтц приїхали.

Спочатку зіркову родину заскочили на виході з готелю. 48-річна дизайнерка була одягнена на все чорне: сукню міді зі своєї колекції, додавши до образу чоботи-панчохи, а в руках несла клатч від свого ж бренду. Незмінним у її образі були й великі чорні сонцезахисні окуляри.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Її супроводжував чоловік Девід, котрий вів за руку 11-річну дочку пари Гарпер. Також з ними приїхали двоє молодших синів – Ромео та Круз. Останній взяв із собою свою дівчину Тану Голдін.

Їх сфотографували, коли вони трималися за руки, коли сім'я залишала готель.

Девід Бекхем з дочкою Гарпер, Круз з дівчиною та Ромео / Фото: Getty Images

Після показу Вікторія не змогла стримати сліз і підійшла до чоловіка, який сидів у першому ряду поряд із головною редакторкою американського Vogue Анною Вінтур та британського — Едвардом Енніфулом для того, щоб обійняти його.

Також у першому ряду були Бруклін і його дружина Нікола, які з'явилися на шоу на півгодини раніше, щоб висловити свою підтримку, незважаючи на чутки про сімейний конфлікт.

"Це Париж, дитинко!! Я така вдячна своїй родині, @BritishVogue і @VogueMagazine за те, що вони завжди підтримували мене в цій подорожі xx VB", — написала Вікторія у підписі під фото, яке опублікувала у своєму Instagram.

Також Вікторія поділилася ще двома фото, де видно, що вона не може стримати емоцій від щастя.

"Переповнена емоціями та подякою. Дякую, Париж Я люблю тебе x", — пише вона.

Підтримати та привітати Вікторію також приїхали її батьки, а також подруга Єва Лонгорія. А на подіумі під час шоу сяяли моделі Джіджі та Белла Хадід.

Невістка Вікторії — Нікола Пельтц — зробила репост посади дизайнерки в Instagram, і написала: "Вітаємо @victoriabeckham із чудовим шоу".

Схоже, Бруклін та Нікола простягли оливкову гілку Вікторії?

Читайте також: