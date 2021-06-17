Вся сім'я в зборі: Кайлі Дженнер вийшла в світ з батьком своєї 3-річної доньки

Пара з'явилась разом через два роки після розставання і для цієї події Кайлі обрала особливе вбрання.

Теледіва і успішна бізнесвумен Кайлі Дженнер здивувала шанувальників, коли з'явилася на червоній доріжці з колишнім бойфрендом і батьком її дочки Стормі Тревісом Скоттом. Разом вони відвідали 72-й щорічний благодійний вечір Parsons Benefit школи Парсонс у Нью-Йорку.

Чи відновили вони стосунки поки що не відомо, але перед камерами вони весь час обнімалися і трималися за руки. Пізніше на церемонії Тревіс отримав нагороду за внесок у моду, мистецтво, підприємництво та соціальну справедливість. У своїй промові він подякував і згадав усіх близьких людей, зокрема Кайлі та Стормі.

"Стормі, я люблю тебе. Дружино, і тебе я теж люблю!", — сказав Тревіс.

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / Getty Images

Для церемонії Кайлі вибрала ефектну вінтажну зелену приталену сукню на бретельках від Жана-Поля Готьє, яку вперше було представлено в колекції 1987 року. Вбрання вона доповнила високими прозорими рукавичками, насиченим макіяжем на обличчі і прозорими мюлями, теж зеленого кольору. Тревіс також мав дуже стильний вигляд у своєму двобортному костюмі від Bottega Veneta із колекції Pre-Fall 2021.

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / Getty Images

Малечі Стормі Кайлі зробила два пучка на голові і вбрала її в милий сарафан темного кольору. Також на дівчинці були стильні кросівки Nike. Вона була дуже мила і радісно позувала фотографам.

Кайлі Дженнер і Стормі / Getty Images

На своїй сторінці в Instagram Кайлі поділилася відео, в якому їй пришивають до сукні спеціальні застібки, мабуть, щоб блискавка на декольте не розстебнулася і не показала занадто багато.

Кайлі Дженнер / Instagram Кайлі Дженнер

Нагадаємо, що Кайлі і Тревіс розійшлися восени 2019 року. За чутками, причиною їхнього розставання стали зради музиканта. Попри це, Кайлі та Тревіс продовжували підтримувати стосунки і разом виховували дочку.

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