Вся сім'я в зборі: Кеті Перрі, Орландо Блум та їхня дочка Дейзі на прогулянці в Нью-Йорку

Вся сім'я в зборі: Кеті Перрі, Орландо Блум та їхня дочка Дейзі на прогулянці в Нью-Йорку

До Нью-Йорка пара прилетіла з дочкою і кожну вільну хвилину вони намагаються проводити усі разом.

У п'ятницю співачка Кеті Перрі з'явилася в ефірі програми Saturday Night Live. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала серію фото в розкішному чорному із прозорими вставками комбінезоні від бренду Mugler. Також вона одягла перуку з довгим волоссям, а візажисти зробили їй яскравий макіяж із червоною помадою.

Проте перед початком програми Кеті та її наречений Орландо Блум вирішили прогулятися Нью-Йорком і зайти в магазин іграшок. Пара була одягнена в луки у схожому бежевому кольорі, а також з ними була їхня однорічна дочка Дейзі Дав Блум.

Кеті Перрі, Орландо Блум та Дейзі / Getty Images

Батьки по черзі носили доньку на руках. Дейзі була одягнена у все рожеве.

Кеті Перрі, Орландо Блум та Дейзі / Getty Images

Нагадаємо, що пара разом від 2016 року і за цей час пережила деякі труднощі у стосунках і навіть на якийсь час розлучалася. Однік 2019 року Кеті та Орландо відновили роман, заручилися, і 26 серпня 2020 року у них народилася дочка. Поки що дитину публічно пара не показувала, у соцмережах її фото вони також не публікують.

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