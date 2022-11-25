Вся справа у сукні: Кім Кардашян розповіла 9-річній дочці, як її зачали

Ця сім'я робить хайп та сенсацію на всьому. Цього разу вони вирішили нагадати про себе за допомогою дитини.

У зірки реалітішоу Кім Кардашян та її колишнього чоловіка Каньє Веста четверо дітей і, ймовірно, на думку батьків, їхня старша дочка Норт доросла вже до того віку, коли їй можна розповісти про секс та зачаття дітей, а також показати цю розмову на багатомільйонну аудиторію.

В одному з нових випусків свого шоу Кардашян вирішила розповісти дев'ятирічній дочці про те, як вона з'явилася на світ. Нагадаємо, що влітку Кім уперше взяла Норт на Тиждень високої моди в Парижі, де вони разом відвідали показ колекції Jean Paul Gaultier, створеної спільно з Balmain, а перед самим шоу вона познайомила дочку з Олів'є Рустеном – креативним директором бренду Balmain. Тому досить інтимну розмова Кім вирішила завуалювати під історію про особливу сукню, створену Олів'є.

"Норті, я знала Олів'є ще до того, як ти була крихтою. І він подарував твоєму татові блакитну сукню, яку тато хотів для мене. Це був мій день народження за рік до твого народження, я носила цю сукню і завагітніла, ти потрапила до мені в живіт тієї ночі, коли я носила цю сукню. Отже Олів'є має якийсь стосунок до того, чому ти опинилася на цій планеті", – сказала Кім своїй донці.

Йдеться про вбрання насиченого кобальтового відтінку з глибоким декольте та двома високими розрізами на спідниці. Вбрання мало довгі рукави, широкий пояс та невеликі волани. Сукню Кім носила із сережками в колір та високими підборами на благодійному заході Angel Ball 22 жовтня 2012 року, тобто приблизно за вісім місяців до дня народження Норт, яка з'явилася на світ 15 червня 2013 року.

Кім Кардашян з Каньє Вестом / Фото: Associated Press

Впізнати на цьому фото Кім практично неможливо, як бачимо, за 10 років вона змінилася практично до невпізнанності, а от Каньє час начебто не торкнувся зовсім.

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