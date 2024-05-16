Вся у білому: Дженніфер Лопес повернулася до Лос-Анджелеса і потрапила під приціл папараці

Декілька тижнів Дженніфер Лопес провела далеко від Бена Аффлека, тому що поки її чоловік проводив час у Лос-Анджелесі, Лопес активно працювала в Нью-Йорку. Акторка та співачка відвідала Met Gala та кілька інтерв'ю. Тепер вона повернулася додому до Каліфорнії, де її помітили папараці біля одного з дорогих маєтків.

Дженніфер була одягнена у все біле. Вона поєднала подовжену оверсайз кофту з вільними штанами. Також на ній були кросівки від Allbirds, а на очах окуляри від Chloe, які вже раніше бачили на ній.

Волосся вона розпустила, а також завершила лук великими золотими сережками-кільцями від Jennifer Fisher, які також раніше неодноразово надягала.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Коли її зазнімкували папараці, Дженніфер говорила телефоном. Що саме вона робила у цьому будинку невідомо, проте видання Daily Mail припускає, що вона знову ходить дивитися будинки з ріелторами. Однак навіщо їй ще один будинок не зовсім зрозуміло, оскільки нещодавно вона придбала розкішний і дуже дорогий маєток з чоловіком Беном.

Перед тим як повернутися до Лос-Анджелеса вона провела час з дочкою Еммою в Парижі. Разом їх помітили папараці, коли вони прямували на шопінг.

Читайте також:

Розкішні образи Дженніфер Лопес (22 фото)