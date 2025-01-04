Вся у білому: схудла Селена Гомес у стильному вбранні від Ralph Lauren позувала на фестивалі

Селена Гомес продемонструвала стильний лук на щорічній церемонії відкриття фестивалю Palm Springs International Film Awards у Палм-Спрінгс.

На червоній доріжці вона постала у білому костюмі від бренду Ralph Lauren, який складався зі штанів-кльош зі стрілками, жакета, жилета, прозорої блузки і краватки. Вбрання вона скомбінувала з босоніжками на високих платформах.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Гомес зробила гладку зачіску, макіяж із чорними стрілками і французький манікюр. Аутфіт Селена завершила діамантовими прикрасами, серед яких була і заручальна каблучка від її нареченого продюсера Бенні Бланко.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Артистка потім зняла жакет і продемонструвала помітно схудлу фігуру і тонку талію.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Селена Гомес у чорному ансамблі з весняної колекції Self-Portrait 2025 року отримала нагороду Equity in Entertainment Award.

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