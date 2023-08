Вся у блакитному та зі стильним укладанням: зірка "Крижаного серця" потрапила під приціл фотографів

52-річна американська співачка та акторка Ідіна Мензел відома багатьом завдяки мультфільму "Крижане серце", де вона в оригынальный англійській версії озвучила головну зірку — принцесу Ельзу. Виконання головної пісні з цього мультфільму Let It Go принесло акторці премії "Оскар" та "Греммі".

Учора ж, 17 серпня, Ідіна відвідала радіостудію SiriusXM Studios.

Інтерв'ю жінки було пов'язане із виходом її нового альбому Drama Queen, реліз якого відбувся 18 серпня.

На знаменитості був блакитний ансамбль, що складається зі штанів та сорочки, прикрашеної в'язаною деталлю, що нагадувала пелерину. Образ Ідіни доповнило елегантне укладання та лаконічний денний макіяж.

Ідіна Мензел / Фото: Getty Images

