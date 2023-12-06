Вся у чорному та з оригінальним клатчем: Кім Кардашян зводила сина на баскетбол

Мама та син були присутні на баскетбольному матчі між "Лос-Анджелес Лейкерс" та "Фінікс Санз" на арені Crypto.com у "Стейплс-центрі" у Лос-Анджелесі.

Кім Кардашян із сином Сейнтом / Фото: Getty Images

5 грудня Сейнту виповнилося вісім років. Хлопчик є шанувальником бразильського футболіста Неймара. Він був у майці американського баскетболіста Леброна Джеймса, але з зачіскою, як у Неймара. Темне кучеряве волосся хлопчика зверху було пофарбоване в білий колір, як у знаменитого футболіста. У жовтні юнакові підстригли кучері в фірмовий ірокез Неймара.

Неймар / Фото: Associated Press

43-річна Кім обрала елегантний чорний ансамбль, що складається з топу, величезної шкіряної куртки та чорних легінсів. Також Кім взула туфлі на високих шпильках, а в руках тримала клатч у вигляді сріблястої туфлі від Christian Louboutin за 4590 доларів. Кім розпустила довге чорне волосся і зробила виразний макіяж.

Кім Кардашян із сином Сейнтом / Фото: Getty Images

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