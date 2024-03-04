Вся у денімі і з сережками-листям: Джуліанна Мур під прицілом папараці

63-річна акторка вийшла у світ у вбранні від бренду Alaïa.

До об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила Джуліанна Мур. Акторка мала стильний вигляд.

На Мур був костюм із деніму з осінньої колекції бренду Alaïa 2023, який складався з приталеної куртки і широких джинсів-дуг. Вбрання зірка скомбінувала з чорними туфлями з відкритим мисом.

Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

Джуліанна зібрала волосся у низький хвіст, одягла сонцезахисні окуляри, прикрасила вуха золотими сережками у вигляді листя і нафарбувала губи пудрово-рожевою помадою. Темно-коричневі манікюр і педикюр завершили лук акторки.

Нагадаємо, Джуліанна Мур на прем'єру історичного серіалу "Мері та Джордж" у Лондоні з'явилася в елегантній кутюрній оксамитовій сукні від Schiaparelli.

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