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Вся у фіолетовому та з безліччю прикрас: розкішна Ріанна на вечірці на честь запуску кросівок

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Вся у фіолетовому та з безліччю прикрас: розкішна Ріанна на вечірці на честь запуску кросівок

Ріанна / Фото: Getty Images

Попвиконавиця рідко відвідує заходи, але прийшла підтримати запуск своєї нової колаборації.

Ріанна, яка зовсім нещодавно народила другу дитину, відвідала вечірку на честь запуску кросівок Puma x Fenty Creeper Phatty, у рекламній кампанії яких вона сама знялася.

Ріанна / © Getty Images
Ріанна / Фото: Getty Images

Захід відбувся у Лос-Анджелесі, а співачка на ньому позувала у синій шкіряній куртці з хутряними фіолетовими рукавами від Chanel та мішкуватих джинсах.

Також 35-річна Ріанна доповнила образ фіолетовим макіяжем очей та кросівками з нової лінійки бренду, білою майкою з аплікацією та безліччю прикрас, які були у неї на джинсах, шиї та у вухах. Волосся зірка нещодавно висвітлила і для заходу вирівняла, уклавши в хвіст із чубчиком-локоном.

Ріанна / © Getty Images
Ріанна / Фото: Getty Images

Креативною директоркою Fenty x Puma Ріанна є від 2014 року. У вересні вона вперше знялася для бренду після шестирічної перерви, представивши модель кросівок Avanti, випущену Puma 2001 року, і з'явилася у рекламній кампанії на честь запуску Fenty x Puma Avanti.

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Дата публікації
Перегляди
122
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