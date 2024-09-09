Вся у картатому і з великими хрестами на шиї: Сіара продемонструвала трендовий осінній лук

Артистка у стильному вбранні у клітинку прийшла на Нью-Йоркський тиждень моди.

Сіара відвідала модний показ бренду Willy Chavarria, який відбувся у межах Тижня моди у Нью-Йорку.

Співачка з'явилася там у вбранні з найпопулярнішим осіннім принтом – картатим із осінньої колекції бренду 2024 року. На ній було пальто оверсайз до підлоги, блузка з високою горловиною, шарф-краватка і широкі штани.

Сіара / Фото: Getty Images

Аутфіт зірка доповнила білими чоботами і сонцезахисними окулярами. На шиї у неї висіли три широкі золоті ланцюжки з великими хрестами. Довгий темно-бежевий манікюр завершив стильний образ Сіари.

А ще співачка похизувалася новою зачіскою – об'ємними чорними кучерями.

Нагадаємо, Сіара потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка у чорному боді і спортивному костюмі від Alexander Wang, який складався із вкороченої олімпійки із короткими рукавами і широких штанів.

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