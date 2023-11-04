Вся у коричневому: Тейлор Свіфт, яка нещодавно заробила мільярд доларів, під прицілом фотографів

Популярна американська співачка Тейлор Свіфт показала, що вона не лише талановита виконавиця та сонграйтерка, а ще й власниця гарного смаку. Дівчину помітили, коли вона вийшла зі свого автомобіля та у супроводі команди, прямувала до ресторану Minetta Tavern у Нью-Йорку.

Тейлор була одягнена у все коричневе, мабуть, підкресливши таке свій осінній настрій. Зокрема вона поєднала широкі джинси зі светром класичного крою з логотипом від Gant та стильними лоферами на підборах від Sezane.

На плечі у співачки висіла сумка на довгому ремінці від бренду Mansur Gavriel, з якою вже неодноразово з'являлася на публіці. Волосся вона розпустила і зробила свій улюблений макіяж із червоною помадою на губах.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

Але це не єдиний її лук в подібному осінньому відтінку, адже кількома днями раніше Тейлор показала, як поєднувати мініспідницю та шкіряний жакет. Цей образ був трохи в стилі 90-х, адже також у ньом був чорний топ, що підкреслював декольте, і ботильйони на платформах.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

Обидва рази під приціл папараці вона потрапляла сама, хоча нещодавно почала зустрічатися з гравцем в американський футбол Тревісом Келсі. Пара вже неодноразово з'являлася разом на публіці тримавшись за руки.

Але все ж таки однією з головних подій у житті Свіфт стало те, що вона заробила мільярд доларів. Статус мільярдерки вона отримала завдяки масштабному світовому туру Eras, у рамках якого відбулося понад 140 концертів.

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