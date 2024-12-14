Вся у леопарді: ефектна Періс Гілтон у гламурному образі сходила на вечірку

Світська левиця у вбранні з "хижим" принтом із колекції Skims X Dolce & Gabbana прийшла на захід Кім Кардашян.
До об'єктивів папараці потрапила Періс Гілтон, яка йшла на вечірку з нагоди відкриття у Нью-Йорку першого флагманського магазину Кім Кардашян – SKIMS.
Світська левиця мала гламурний вигляд у леопардовому вбранні із колаборації Skims X Dolce & Gabbana. На ній було обтисле боді, напівпрозора довга спідниця і пальто з "хижим" принтом, яке вона накинула на плечі.
Лук Гілтон доповнила чорними туфлями і невеликою чорною сумочкою, прикрашеною стразами.
Періс зробила гарне укладання з локонами, макіяж смокі-айс і французький манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а шию – чокером із камінням.
Нагадаємо, Періс Гілтон приміряла бежеве боді, у якому мала, наче голий вигляд.
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