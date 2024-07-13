Вся у леопарді: Катерина Бужинська у гламурному образі блиснула сексуальним декольте

Співачка похизувалася стильним луком у вбранні і взутті з "хижим" принтом.
Катерина Бужинська продемонструвала в Instagram свій новий гламурний образ.
Артистка постала у костюмі з леопардовим принтом, що складався з широких штанів і сорочки, яка була розстебнутою. На зірці також був леопардовий ліф, який підкреслив її пишне і сексуальне декольте.
Аутфіт Катерина доповнила леопардовими туфлями, чорними сонцезахисними окулярами, макіяжем із червоною помадою, золотими прикрасами і білим манікюром.
До світлини Бужинська прикріпила свою нову пісню "Viva свобода", яку називає маніфестом вільної, сильної і щасливої жінки. До речі, у кліпі на цю композицію артистка постала з новою зачіскою.
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