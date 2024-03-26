Вся у леопарді: папараці заскочили Мел Бі у стильному тренчі і на шпильках

Співачка Мел Бі потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Вона знову вийшла в світ в образі з тваринним принтом, який вже багато сезонів не полишає список трендів.

На зірці був стильний леопардовий тренч із поясом, який вона скомбінувала із зеленим топом і леопардовими туфлями-човниками на шпильках.

Мел Бі / Фото: Getty Images

Мел Бі зробила високий хвіст, макіяж із шоколадною помадою, одягла окуляри у леопардовій оправі, прикрасила вуха довгими сережками, а руки – каблучками і браслетом. А ще у неї був манікюр із леопардовим декором.

На руці у співачки була її улюблена сумка від Louis Vuitton із фірмовою монограмою бренду.

Нагадаємо, минулого разу Мел Бі сходила на денне токшоу The View у вкороченому тренчі з леопардовим принтом.

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