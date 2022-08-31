Вся у леопарді: Софія Вергара захопила розкішним аутфітом на червоній доріжці

Софія Вергара викликала фурор на червоній доріжці під час знімань шоу America's Got Talent, які відбуваються у готелі Sheraton у Пасадені.

50-річна колумбійська акторка та одна із суддів проєкту з'явилася на доріжці у леопардовій сукні Dolce & Gabbana з корсетом у вигляді серця без бретельок та спідницею-олівець міді. Туфлі на підборах та платформі також були у леопардовий принт.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Щоб завершити образ Софія одягла прикраси від Jared Lehr та Vhernier Jewel – браслет та кольє в одному стилі та кілька великих золотих каблучок. У зірки було розпущене і красиво укладене волосся локонами, а на обличчі був насичений макіяж у теплих відтінках.

Її колега Гайді Клум цього вечора, нагадаємо, сяяла у штанному костюмі-трійці та туфлях-човниках в тон на підборах. Вечірній образ модель доповнила красивими сережками-висячками з камінням, ідеальним укладанням та насиченим макіяжем.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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