Вся у леопарді та з яскравою помадою: 89-річна Джоан Коллінз сходила з чоловіком на вечерю

Цього року Джоан та Персі відсвяткували 20 років у шлюбі.

Зірку популярної у 90-х мильній опері — серіалу "Династія" — 89-річну Джоан Коллінз сфотографували у вечірньому образі. Культова акторка прямувала у компанії свого чоловіка 57-річного Персі Гібсона до ресторану Craig's.

Джоан завжди вирізнялася сміливою елегантністю та любов'ю до екстравагантних образів, тому побачити її у вбранні в леопардовий принт було не дивно. На ній була спідниця міді з атласної тканини, чорна кофта та плащ.

Образ акторкаидоповнювали чорні чоботи та масивна прикраса на шиї. На обличчі вона зробила улюблений макіяж із яскравою помадою та чорною підводкою очей. Волосся акторка уклала в об'ємну зачіску.

Джоан Коллінз / Фото: Getty Images

Леопардовий принт — один із улюблених у Коллінз. Раніше вона вже не раз з'являлася в образах з ним. Наприклад, у акторки також є жакет, який вона любить поєднувати зы штанами та сукнями-футлярами.

Джоан Коллінз / Фото: Getty Images

Джоан Коллінз / Фото: Getty Images

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