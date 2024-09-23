Вся у мереживі: спокуслива Леоні Ганне без бюстгальтера прийшла на показ у Мілані

36-річна модниця у пікантному аутфіті з'явилася на Тижні моди у Мілані.
Відома німецька блогерка, модель та інфлюенсерка – Леоні Ганне – стала гостею показу колекції весна-літо 2025 Модного дому Dolce & Gabbana, який відбувся у межах Міланського тижня моди.
Дівчина продемонструвала сексуальний образ у всьому чорному. На ній був мереживний топ, під яким не було бюстгальтера, оксамитовий вкорочений жакет, труси з високим посадженням, капронові колготи і мереживна спідниця із зав'язками.
Лук Ганне доповнила чорними босоніжками, золотисто-чорною сумочкою і чорними рукавичками.
Леоні зробила елегантну зачіску з випущеними спереду пасма-локонами, макіяж із бежевою помадою, на обличчі у неї були чорні окуляри, вуха вона прикрасила масивними сережками з перлами-краплями і білим камінням у формі серця, а також браслетами.
Нагадаємо, Леоні Ганне на червону доріжку Венеційського кінофестивалю вийшла у м'ятному вбранні від українського бренду Milla Nova, який складався з приталеного корсетного топу та довгої бальної спідниці.
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