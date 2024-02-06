Вся у пір'ї: американська співачка у сукні-бюстьє і величезному капелюсі з'явилася на премії

Американська співачка у стилі R&B – Саммер Вокер – продемонструвала на червоній доріжці церемонії нагородження премії "Греммі" у Лос-Анджелесі вишуканий образ.

Саммер Вокер / Фото: Associated Press

Вона обрала для своєї появи білий ансамбль із пір'я, який складався із довгої сукні-бюстьє по фігурі і величезного капелюха.

Саммер Вокер / Фото: Associated Press

Під головним убором у неї було зібране волосся, на обличчі був макіяж із акцентом на пишних накладних віях, а вуха вона прикрасила масивними перлинними сережками-пусетами. Французький манікюр завершив лук Вокер.

Саммер Вокер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, а Doja Cat позувала на премії у "голій" сукні і без білизни. Вона блиснула сосками на червоній доріжці.

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