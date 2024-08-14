Вся у роботі: розглядаємо стильні образи Джессіки Біл зі знімань нового серіалу-трилера

Зірку неодноразово заскочували під час роботи і кожен її образ для серіалу вартий уваги.

Поки Джастін Тімберлейк потрапляє у скандал за скандалом, адже нещодавно був заарештований за п'яне водіння, його дружина Джесіка Біл повністю поринула в роботу. 42-річна зірка зараз працює над серіалом під назвою The Better Sister (Найкраща сестра), що є адаптацією роману письменниці Алафер Берк.

Під час знімань, які відбуваються у Нью-Йорку, Джесіку часто фотографують папараці і кожен її образ заслуговує на увагу, тим паче, що заради цієї ролі вона кардинально змінила імідж — відрізала довге волосся.

Ми зібрали п'ять образів зірки зі знімань. Перший її образ мав дуже ефектний вигляд, адже Джессіка з'явилася на майданчику в синій спідниці і коричневій майці. Також на акторці були стильні мюлі зі шнурівкою, сонцезахисні окуляри, золотий годинник та браслет The Love від Cartier. На плечі у неї була велика сумка-шопер.

Джессіка Біл / Фото: Getty Images

Другий образ поєднував у собі тонкий обтислий кардиган і шкіряну спідницю. Вбрання костюмери серіалу доповнили чоботями та окулярами. Воно дуже ефектно підкреслювало фігуру.

Джессіка Біл / Фото: Getty Images

Третій лук Джессіки знову поєднував у собі сині відтінки — акторка одягла вільні штани та блузу з бантом. На плечі у неї висіла та сама сумка коричневого кольору.

Джессіка Біл / Фото: Getty Images

Четвертий лук акторки був дуже повсякденним — вона одягла вільні джинси та сіру майку. Поєднала вбрання акторка з коричневим ременем, босоніжками та золотими прикрасами.

Джессіка Біл / Фото: Getty Images

Останній образ, який папараці сфотографували на зніманнях, включав штани відтінку хакі, трикотажну смарагдову майку і кардиган, зав'язаний на шиї. Вбрання підкреслювало тонку фігуру акторки.

Джессіка Біл / Фото: Getty Images

Серіал буде показаний на Amazon Prime Video, знімання розпочалися в Нью-Йорку в червні 2024 року. Його сюжет розповість про двох сестер. Чоловіка однієї з них убивають. Джессіка Біл з'явиться у ролі Глої, а Елізабет Бенкс – у ролі Нікі.

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