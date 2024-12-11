Вся у рожевому та з гламурною сумкою в руці: Періс Гілтон помітили у Нью-Йорку

У Нью-Йорк вона прилетіла з Каліфорнії, щоб рекламувати своє нове реалітішоу, яке знімає із подругою Ніколь Річі.

Американська телезірка та світська левиця Періс Гілтон потрапила під приціл папараці. Її заскочили на вулиці, коли вона йшла на шоу Дрю Беррімор.

Періс того дня була одягнена в ніжно-рожеву, практично пудрову сукню від бренду Cong Tri. Вона була довжини міді, не мала рукавів, але на спідниці її прикрашала перфорація. Також ніжності вбранню додала підкладка з рожевої органзи, яка виглядала з-під подолу.

Образ відома красуня доповнила гламурною невеликою сумкою від Self-Portrait з бантом прикрашеним стразами, туфлями на підборах, білим пальтом та сонцезахисними окулярами. Звичайно ж, вона зробила макіяж і додала до луку кілька прикрас з діамантами.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

З'явилася вона в цьому вбранні наступного дня після того, як була помічена в білій і чорній сукнях, які також доповнила сонцезахисними окулярами.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

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