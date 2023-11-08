Вся у сріблі: німецька фешнблогерка Леоні Ганне на гламурній вечірці Vogue

Креативний директор Rabanne Жюльєн Доссена спільно з H&M створив розкішний гардероб для вечірок біля басейна у стилі 60-х та 70-х років і Леоні одягла одне з його нових творінь.

Відома німецька фешнблогерка, модель, інфлюенсерка та ікона стилю — 35-річна Леоні Ганне з ніг до голови одягнулася у срібне вбрання. Знаменитість відвідала гламурний захід у Берліні – вечерю присвячену запуску колаборації Модного дому Rabanne X H&M, яку організував Vogue.

Сукня Леоні була довжиною міні і з трохи асиметричною спідницею. Також вона повністю була розшита дрібними срібними лелітками, а на подолі дуже великими.

Доповнювали образ блогерки босоніжки зі стразами, невелика сумка, теж декорована лелітками, та срібний манікюр. У вухах Леоні були великі сережки, а на руках безліч браслетів і каблучок.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Захід ознаменував запуск колекції, яка надійде у продаж онлайн та у вибіркові магазини 9 листопада. Дизайнерська колекція Rabanne x H&M включає жіночий одяг, чоловічий одяг, аксесуари та навіть домашній декор. Колекція повторює гламурний стиль Пако Рабанна та пропонує мерехтливий одяг для танців на всю ніч.

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