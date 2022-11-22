Вся у сріблі та діамантах: шикарний образ Наомі Кемпбелл

Кожен вихід легендарної топ-моделі не залишається непоміченим. Чорна пантера дуже ретельно підбирає образи, які демонструє на значних заходах.

Учора, 21 листопада, Наомі Кемпбелл взяла участь у церемонії вручення нагород Variety Club Showbusiness Awards 2022 у готелі Hilton у Лондоні.

Ця церемонія допомагає підтримати хворих, інвалідів та знедолених дітей та молодих людей по всій Великій Британії.

Для такої важливої події Наомі, яка нещодавно продемонструвала образ із масивною прикрасою на обличчі, цього разу обрала сріблясте вбрання від Fendi, яке складається зі складного крою асиметричної спідниці зі штанами, топа та жакета.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Вбрання модель доповнила чорними човниками та розкішним діамантовим намистом.

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