Вся у сріблі та гламурних туфлях: Сара Джессіка Паркер на зніманнях фінальних сцен "І просто так…"

Сара Джессіка Паркер оголосила через свій Instagram, що цього тижня було завершено знімання серіалу "І просто так...", який став продовженням "Сексу і міста". Третій сезон тепер вирушає на постпродакшн, а його реліз очікується вже 2025 року.

Під час останніх епізодів Паркер сфотографували у сріблястому вбранні. Акторка була вбрана в широких штанах з принтом і кофту з довгими рукавами, розшиту дрібними лелітками.

Волосся їй стилісти зібрали в хвіст на один бік, а також додали до луку гламурні туфлі на підборах з ремінцями та стразами.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Після цього папараці зробили ще один кадр — знімання відбувалися в ресторані і підтримати маму-акторку прийшли її доньки-близнючки Маріон та Табіта.

Сара Джессіка Паркер з доньками / Фото: Getty Images

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