Вся у сріблі та гламурних туфлях: Сара Джессіка Паркер на зніманнях фінальних сцен "І просто так…"

Оригінальні туфлі героїні – головна фішка цього серіалу.
Сара Джессіка Паркер оголосила через свій Instagram, що цього тижня було завершено знімання серіалу "І просто так...", який став продовженням "Сексу і міста". Третій сезон тепер вирушає на постпродакшн, а його реліз очікується вже 2025 року.
Під час останніх епізодів Паркер сфотографували у сріблястому вбранні. Акторка була вбрана в широких штанах з принтом і кофту з довгими рукавами, розшиту дрібними лелітками.
Волосся їй стилісти зібрали в хвіст на один бік, а також додали до луку гламурні туфлі на підборах з ремінцями та стразами.
Після цього папараці зробили ще один кадр — знімання відбувалися в ресторані і підтримати маму-акторку прийшли її доньки-близнючки Маріон та Табіта.
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